Warum der Schöpfer der Mona Lisa ein Genie war

Leonardos Zeitalter war die Renaissance

In den italienischen Stadtstaaten erwachte im 15. Jahrhundert ein neues Interesse an der Antike. Diese Rückbesinnung auf antike Ideale begriff man – nach dem „dunklen“ Mittelalter – als geistige Wiedergeburt, als „Renaissance“. Der Mensch als Individuum stand nun zunehmend im Mittelpunkt der wissenschaftlichen und künstlerischen Aufmerksamkeit. So erfuhr etwa die Porträtmalerei einen enormen Aufschwung. In der Renaissance entstand auch ein neuer Typ Künstler: Waren im Mittelalter die Künstler als Handwerker betrachtet worden und meist anonym geblieben, so signierten sie jetzt ihre Werke und betonten ihre Bedeutung als deren unverwechselbare Urheber.