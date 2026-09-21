300-Million Exit
How René Benko Lied to His Main Bank, Raiffeisen
Half a year before the billion-euro bankruptcy at the end of 2023, a crisis meeting was held at Raiffeisenlandesbank Niederösterreich Wien: During the meeting, René Benko and his managers did not tell their long-standing bank the whole truth. The “Krone” knows the facts and the background.
In the first half of 2023, René Benko literally had his hands full. On the one hand, he had to pull off fire sales within the Signa Group, such as those of Kika/Leiner. On the other hand, as the ruler of his network of foundations, the Signa founder wanted to keep up the appearance of being one of Austria’s richest men: He made some rather curious purchasing decisions, such as in the case of a horse worth millions.
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