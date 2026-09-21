How René Benko Lied to His Main Bank, Raiffeisen

In the first half of 2023, René Benko literally had his hands full. On the one hand, he had to pull off fire sales within the Signa Group, such as those of Kika/Leiner. On the other hand, as the ruler of his network of foundations, the Signa founder wanted to keep up the appearance of being one of Austria’s richest men: He made some rather curious purchasing decisions, such as in the case of a horse worth millions.