Schnöll-Abgang: Politik oder das echte Leben

Es gibt nun einmal Berufe, die mehr sind als seinen Job zu erledigen. Um auf solchen Posten wirklich gut zu sein, bedarf es einer Gabe, die in keinem Inserat steht: Herzblut. Dass man also für eine Sache brennt. Und da wird es dann schon schwieriger, geeignete Leute zu finden. Oft landet man bei hochstapelnden Glücksrittern, die es nur auf Geld, Prestige und Privilegien abgesehen haben.