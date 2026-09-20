Will the Klimaticket remain a success story?

“The Klimaticket is a success story for affordable, simple, and environmentally friendly mobility.” This statement does not come from Green Party leader Leonore Gewessler, under whose leadership as climate minister the comparatively inexpensive annual public transit pass was introduced. It comes from FPÖ politician Günther Steinkellner. The Upper Austrian State Councilor for Transportation is referring to the Upper Austrian version of the Climate Ticket. Steinkellner bases his claim that it is a model of success on a recent IFES study.