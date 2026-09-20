Declining Demand
Will the Klimaticket remain a success story?
Its use has declined significantly in Upper Austria because the regional version appears to be growing less and less popular. It is also more expensive than in most other federal states. Next year, the ticket is set to cost even more than it does now. The strategy behind this is causing confusion, incomprehension, and frustration among an increasing number of people.
“The Klimaticket is a success story for affordable, simple, and environmentally friendly mobility.” This statement does not come from Green Party leader Leonore Gewessler, under whose leadership as climate minister the comparatively inexpensive annual public transit pass was introduced. It comes from FPÖ politician Günther Steinkellner. The Upper Austrian State Councilor for Transportation is referring to the Upper Austrian version of the Climate Ticket. Steinkellner bases his claim that it is a model of success on a recent IFES study.
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