Neuer Style! Nicolas Cage fast nicht zu erkennen

Geben Sie es zu: Auch Sie haben jetzt ein zweites Mal hinschauen müssen! Nicolas Cage präsentierte am Samstagabend bei einem Auftritt in Los Angeles seinen komplett neuen Style – und war so fast nicht wiederzuerkennen ...
Denn Cage ist plötzlich ergraut! Der Hollywoodstar, der noch im Mai mit dunkler Matte auf dem roten Teppichen posiert hatte, zeigte sich am Samstag bei der Eröffnungsnacht des Lucas Museum of Narrative Art in Los Angeles mit seiner natürlichen Haarfarbe.
„Inkognito“-Look mit Sonnenbrille
Und nicht nur das: Der 62-Jährige ließ sich zudem auch einen grauen Bart stehen.
Und da er am roten Teppich neben seiner Frau Riko Shibata auch noch eine dunkle Sonnenbrille trug, musste wohl auch der eine oder andere Promi an diesem Abend genauer hinschauen, um den Star aus Filmen wie „Con Air“ oder „Nur noch 60 Sekunden“ zu erkennen.
Auch Clooney und Co. tragen Grau
Mit seinem neuen Look ist Cage in Hollywood aber in guter Gesellschaft. Immerhin verzichten auch Kollegen wie George Clooney, Richard Gere oder Patrick Dempsey auf lästiges Nachfärben beim Friseur und beweisen, wie sexy der „Silberfuchs“-Look sein kann.
Und selbst immer mehr weibliche Stars, wie etwa Andie MacDowall, Salma Hayek oder Jamie Lee Curtis, brechen eine Lanze für Natürlichkeit in Sachen Haarfarbe und stehen zu ihren grauen Strähnen.
Cage-Villa von Erdloch verschluckt
Hinter Cage liegt übrigens eine ereignisreiche Zeit. Vor rund zwei Wochen wurde sein Luxusanwesen in Malibu wegen des Hurrikans „Marie“ nämlich teilweise von einem Erdloch verschluckt.
Ob Cage zum Zeitpunkt des Sturms daheim war, wurde nicht bekannt. Fotos zeigten nach Abziehen von „Marie“ allerdings das Ausmaß des Schadens an der Promi-Villa. So brachen ganze Teile des Anwesens regelrecht weg und wurden von der Erde quasi „verschluckt“.
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