Gruen: „Ein Sch…-Rennen!“ Ich bin ein Weichei“

Gruen am Boden zerstört

Timo Hinterndorfer haderte auch – wie alle Läufer – mit dem Wind. Er verfehlte seinen U23-Rekord von 1:02:34 nur um zehn Sekunden. Am Anfang des Rennens lag er gemeinsam mit Aaron Gruen in einer Gruppe. „Mit meiner Platzierung bin ich sehr zufrieden”, meinte der 22-Jährige. Aaron Gruen, der heuer in 1:01:14 Rekord gelaufen war, hingegen war am Boden zerstört. Lange war er nicht ansprechbar. Dann meinte er kurz und bündig: „Es gibt keine Ausreden. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin ein Weichei. Es war ein Scheißrennen. Mein Körper hat sich scheiße angefühlt. Ich konnte einfach nicht ans Limit gehen.”