Fivers im European Cup weiter, Hard-Aus nach Krimi

Völlig problemlos sind die Fivers Margareten am Samstag in die 2. Runde des European Cups der Handballer aufgestiegen! Vor Heimpublikum ließen die Wiener dem 40:28-Sieg im Hinspiel gegen den türkischen Vertreter Giresunspor ein 47:27 folgen und sind souverän weiter.
Hard hingegen vermochte das knappe 33:34 aus dem Hinspiel bei Dubocica in Leskovac in einem echten Krimi nicht mehr zu drehen.
Hard kann Partie nicht mehr drehen
Im Ländle erholten sich die Roten Teufel zwar von einem veritablen Fehlstart (2:8/13.) noch spät, konnten aus ihrer Aufholjagd und dem 31:31 drei Minuten vor Schluss aber kein Kapital mehr schlagen. Am Ende feierten die Serben einen 34:32-Erfolg und kamen weiter.
Neben den Fivers und Ferlach, das schon in der Vorwoche den Aufstieg schaffte, sind zwei weitere heimische Teams in der zweiten Runde vertreten. Dann steigen auch Meister Vöslau und der UHK Krems ein.
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