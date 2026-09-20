Fivers im European Cup weiter, Hard-Aus nach Krimi

Hard kann Partie nicht mehr drehen

Im Ländle erholten sich die Roten Teufel zwar von einem veritablen Fehlstart (2:8/13.) noch spät, konnten aus ihrer Aufholjagd und dem 31:31 drei Minuten vor Schluss aber kein Kapital mehr schlagen. Am Ende feierten die Serben einen 34:32-Erfolg und kamen weiter.