Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Hier zeigt man sich“

Meloni kündigt Verbot von Burka und Niqab an

Außenpolitik
20.09.2026 14:23
Bei der Veranstaltung „Fenix“ der Jugendorganisation ihrer Partei Fratelli d ́Italia sagte ...
Bei der Veranstaltung „Fenix“ der Jugendorganisation ihrer Partei Fratelli d ́Italia sagte Meloni (l.), eine entsprechende Regelung solle demnächst im Ministerrat beschlossen werden.(Bild: Krone-Collage/AFP/STIAN LYSBERG SOLUM, AFP/2017 Getty Images)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat eine Begrenzung der Zahl ausländischer Schüler pro Klasse angekündigt. Zudem soll das Tragen von Burkas und Niqabs an Schulen verboten werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„In der Schule zeigt man sein Gesicht, und in Italien kann niemand im Namen einer echten oder vermeintlichen Tradition entscheiden, dass eine junge Frau ihr Gesicht verhüllen muss. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist nicht verhandelbar. Das gilt auf unseren Straßen ebenso wie in unseren Schulen“, erklärt sie.

„Zur Minderheit geworden“
Dort strebt sie eine Begrenzung ausländischer Schüler pro Klasse an. Ihre Forderung begründet sie damit, dass italienische Kinder sich in ihren Klassen nicht als Minderheit fühlen dürften. „Es kann nicht sein, dass sich italienische Kinder in einer italienischen Klasse an den Rand gedrängt fühlen, weil sie zur Minderheit geworden sind“, sagte die Regierungs-Rekordhalterin.

Lesen Sie auch:
Mädchen unter 14 Jahren dürfen auf dem Schulgelände kein Kopftuch nach islamischer Tradition ...
Nach erster Anzeige
Kopftuch-Verbot: Verstöße werden jetzt untersucht!
19.09.2026
Niederösterreich
Schülerin lässt Kopftuch auf: Erste Anzeige in NÖ!
18.09.2026
Krone Plus Logo
„Krone“ vor Ort
So lief der erste Tag mit dem Kopftuchverbot in OÖ
14.09.2026

Das Thema eines Anteils ausländischer Schüler in Klassen war bereits zuvor Gegenstand einer politischen Debatte. Bildungsminister Giuseppe Valditara hatte Anfang September erklärt, die bestehende Vorgabe von 30 Prozent ausländischer Schüler pro Klasse werde nicht ausreichend umgesetzt. Er kündigte an, die Regelung gesetzlich verbindlich machen zu wollen, um eine Konzentration ausländischer Schüler an einzelnen Schulen zu vermeiden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
20.09.2026 14:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
106.393 mal gelesen
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Gericht
Das krude Dreiecksverhältnis mit der Erpresserin
98.526 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Kripo fand bei dem 64-jährigen Günther Paal knapp tausend Dateien mit ...
Ausland
Österreichische Jacht sinkt in kroatischer Marina
96.583 mal gelesen
Die rund 13 Meter lange Jacht unter österreichischer Flagge sank direkt an ihrem Liegeplatz in ...
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
1181 mal kommentiert
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Wirtschaft
Spritpreisbremse könnte ab Oktober stark steigen
1134 mal kommentiert
Derzeit zahlt man den heimischen Tankstellen Höchstpreise.
Innenpolitik
Rassismus-Vorwurf gegen Innsbrucker FPÖ-Politiker
836 mal kommentiert
Der FPÖ-Politiker Fabian Walch
Mehr Außenpolitik
Über AfD-Erfolg
Gabalier: „Falsch, alle als Nazis zu verurteilen”
krone.at tickert live
Kann die AfD ihren Siegeszug im Osten fortsetzen?
„Hier zeigt man sich“
Meloni kündigt Verbot von Burka und Niqab an
Am letzten Wahltag
Raffinerie in Moskau brennt nach Drohnenangriff
Trend setzt sich fort
Niedrigster Asyl-Wert seit 30 Jahren bahnt sich an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf