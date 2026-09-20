Meloni kündigt Verbot von Burka und Niqab an

„Zur Minderheit geworden“

Dort strebt sie eine Begrenzung ausländischer Schüler pro Klasse an. Ihre Forderung begründet sie damit, dass italienische Kinder sich in ihren Klassen nicht als Minderheit fühlen dürften. „Es kann nicht sein, dass sich italienische Kinder in einer italienischen Klasse an den Rand gedrängt fühlen, weil sie zur Minderheit geworden sind“, sagte die Regierungs-Rekordhalterin.