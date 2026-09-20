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Rasanter Look

Pitt-Freundin Ines de Ramon mega hot im Leder-Mini

Society International
20.09.2026 12:56
Brad Pitts Freundin Ines de Ramon war an der Rennstrecke in Tennessee ein echter Hingucker.
Brad Pitts Freundin Ines de Ramon war an der Rennstrecke in Tennessee ein echter Hingucker.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Katie DeVaney)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Eigentlich war Brad Pitt ja der Stargast beim NASCAR-„Cup Series Chase Bass Pro Shops“-Nachtrennen in Tennessee. Doch neben seiner schönen Freundin Ines de Ramon wurde der Hollywoodstar schnell zur Nebensache.

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Woran das lag? An dem aufregenden Outfit der 33-Jährigen! Denn Ines war in ihrem hotten Look einfach nicht zu übersehen!

Da glühten nicht nur die Motoren ...
Die Freundin von Brad Pitt kam nämlich in einem Schwarz-Weißen Leder-Minikleid mit feurig rotem Muster an die Rennstrecke. Dazu kombinierte sie kniehohe, schwarze Stiefel, eine Sonnenbrille und ein cooles, schwarzes Schirmkapperl.

Brad Pitt mischte mit Ines de Ramon das NASCAR-Nachtrennen in Tennessee auf.
Brad Pitt mischte mit Ines de Ramon das NASCAR-Nachtrennen in Tennessee auf.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Katie DeVaney)

Und Brad? Der hatte dieses Mal eindeutig das Nachsehen. Dabei machte der 62-Jährige in seinem Jeans-Look samt grünem Blouson und passendem T-Shirt sowie mit Cap im Tarnmuster auf dem Kopf ebenfalls eine lässige Figur.

Dass er angesichts seiner schönen Begleitung besonders gut gelaunt war, das war deutlich zu sehen. Geduldig schrieb Pitt am Rande der Rennstrecke Autogramme, plauderte mit den anderen Gästen und posierte für Fotos.

Brad Pitt plauderte unter anderem mit Super-Bowl-Champion Russell Wilson.
Brad Pitt plauderte unter anderem mit Super-Bowl-Champion Russell Wilson.(Bild: AFP/CHRIS GRAYTHEN)

Ines auch bei US Open ein Hingucker
Es ist nicht das erste Mal, dass Ines de Ramon ihrem berühmten Kleid fast die Show stiehlt. Erst in der letzten Woche sorgte die 33-Jährige bei den US Open mit einem raffiniert geschnittenen Oberteil für Aufsehen.

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Brad Pitt und Ines de Ramon sind seit Ende 2022 ein Paar. Lange hielten sie ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Erst beim Filmfestival von Venedig 2024 zeigten sie sich erstmals gemeinsam auf einem roten Teppich.

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