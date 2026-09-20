Vom LASK gefeuert – jetzt der große Gegenschlag?

Mit dem Doublesieger wartet der ultimative Härtetest auf Hartberg! Am Sonntag trifft Markus Schopp erstmals wieder auf den LASK, wo er im April 2025 trotz vier Liga-Siegen in Folge entlassen wurde. Als Schopp damals sieben Monate zuvor übernommen hatte, galt er noch als Mega-Hoffnung. Am Ende musste er aber sogar nach drei Zu-null-Siegen (!) gehen