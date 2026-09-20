Megaprojekt der Leitner Gruppe auf dem Matterhorn

Flaggschiff der HTI-Gruppe, der Anton Seeber als Präsident vorsteht, ist die Leitner AG – Seilbahnbauer seit 1908 mit Niederlassungen auf allen Kontinenten und zahlreichen spannenden Referenzprojekten von Urban bis Hochalpin. Ein weiteres Vorzeigeprojekt, das weltweit seinesgleichen suchen wird, ist das Alpine-Crossing vom Schweizer Bergsteigerdorf Zermatt ins Italienische Cervinia. Leitner hat am kleinen Matterhorn mit den Glacier-Ride I und II bereits zwei moderne 3-S-Bahnen 2018 und 2023 realisiert.