Megaprojekt der Leitner Gruppe auf dem Matterhorn

In der Europaregion Tirol gibt es wenige Unternehmen mit Weltgeltung, die HTI-Gruppe mit Sitz in Sterzing und wichtiger Dependance in Telfs gehört zu jenen, die auf allen Kontinenten aktiv sind. Nun wird ein Projekt zwischen Cervinia (Italien) und Zermatt (Schweiz) realisiert. Die „Krone“ war vor Ort.
Flaggschiff der HTI-Gruppe, der Anton Seeber als Präsident vorsteht, ist die Leitner AG – Seilbahnbauer seit 1908 mit Niederlassungen auf allen Kontinenten und zahlreichen spannenden Referenzprojekten von Urban bis Hochalpin. Ein weiteres Vorzeigeprojekt, das weltweit seinesgleichen suchen wird, ist das Alpine-Crossing vom Schweizer Bergsteigerdorf Zermatt ins Italienische Cervinia. Leitner hat am kleinen Matterhorn mit den Glacier-Ride I und II bereits zwei moderne 3-S-Bahnen 2018 und 2023 realisiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.