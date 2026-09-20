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Wie Comic-Bösewicht

Kein Scherz! Ex-England-Kicker von Walze überrollt

Fußball International
20.09.2026 14:13
Es gibt Tage, an denen wäre man am besten im Bett geblieben …
Es gibt Tage, an denen wäre man am besten im Bett geblieben …(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/soccerforever (Screenshot))
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Normalerweise passiert so etwas nur Comic-Bösewichten, und so einer ist Andros Townsend eigentlich wirklich nicht – nun hat es den früheren England-Teamspieler allerdings doch erwischt: Er ist von einer Walze überrollt worden!

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Passiert ist der kuriose Zwischenfall in Thailand, wo der inzwischen 35-Jährige für den Thai-League-Klub PT Prachuap FC aufläuft. Konkret war Townsend gerade dabei, sich für die Auswärtspartie beim Pattani FC aufzuwärmen, als er nach einer schnellen Richtungsänderung plötzlich vor die heranrollende Rasenwalze geriet.

Fahrer reagierte völlig überfordert
Dessen nicht übertrieben aufmerksamer Fahrer reagierte völlig überfordert – nämlich gar nicht -, erfasste den Engländer (u.a. 271-mal für Tottenham, Crystal Palace und Everton im Einsatz) und „begrub“ ihn vor den Augen von dessen entsetzten Mitspielern unter dem Vorderteil des Fahrzeugs bis zur Hüfte.

Andros Townsend kann bereits über den Zwischenfall lachen …
Andros Townsend kann bereits über den Zwischenfall lachen …(Bild: www.instagram.com/androstownsend)

Doch genau so wie in Comics die gerade niedergewalzten Bösewichte nach einer kurzen Erholung wieder aufstehen und ihr Tagwerk weiter verrichten, überstand auch Townsend alles unverletzt. Am Ende der Thai-League-Partie wurde er sogar eingewechselt und konnte mit seinem Team einen 3:0-Sieg bejubeln …

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