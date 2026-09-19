"Gunkl" during questioning:
“I just had to do all that…”
Günther Paal was considered particularly intellectual, almost a moral authority. And he led—in secret—a disturbing double life. For a long time. Ultimately, he molested a defenseless little girl. The shocking confession of the fallen cabaret artist.
It was in 2014 when Günther “Gunkl” Paal discovered an ad on an online platform that piqued his interest. It was from women who—alone or in pairs—offered massage services.
Neither the women nor the stage star can recall the exact wording of the ad today. But one thing is clear: The text—through cleverly placed code words known only within “the scene”—suggested that the advertised service had nothing to do with treating muscle tension.
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