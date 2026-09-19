Gunkl, Gunkl, Gunkl: Und was ist mit dem Kind?

Gut, dass sich der noch immer in Freiheit befindliche Kabarettist bald für seine Taten verantworten muss und nicht länger etwas genießt, das „Promibonus“ heißt.

Als „Promi“ nutzte der Künstler, der mehr als drei Jahrzehnte auf Kleinkunstbühnen stand, die mächtige Bühne der sozialen Medien für ein Videostatement, das einen fassungslos zurücklässt. „Ich habe Schande auf mich gebracht“, sagt er darin. „Ich habe ein Kind dorthin geküsst, wo Erwachsene Kinder nicht küssen dürfen.“ Den Besitz von fast 1000 Dateien mit Darstellungen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder auf einem alten Computer bagatellisiert er mit einer „Phase“, in der er „Lust“ auf „solche Videos“ hatte.