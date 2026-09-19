Burgenland punktet mit den günstigsten Mieten

Wenn es um die Wohnkosten geht, ist das östlichste Bundesland bundesweit am preis- wertesten. Der Unterschied kann weit über 1000 Euro pro Jahr ausmachen.
Die Teuerung hat Österreich weiter fest im Griff. Die Spritpreise sind wieder am Steigen, bedingt durch die aktuelle geopolitische Lage werden sich Treibstoff und Lebensmittel sowie andere Bereiche des täglichen Bedarfs wohl noch weiter verteuern. Die gute Nachricht für das Burgenland ist, dass die Wohnkosten hierzulande noch vergleichsweise günstig sind. Das geht aus aktuellen Daten der Statistik Austria hervor.
Salzburg am teuersten
Erhoben wurden dabei die durchschnittlichen Mietpreise inklusive Betriebskosten von Hauptmietwohnungen nach Bundesländern für das Jahr 2025. Für das Burgenland wurden dabei durchschnittliche Wohnkosten von 7,65 Euro pro Quadratmeter errechnet – das günstigste aller Bundesländern. Knapp dran ist nur noch Kärnten mit 8,09 Euro pro Quadratmeter. In allen anderen Bundesländern werden deutlich mehr als 9 Euro fällig. Am teuerste ist dabei gar nicht die Bundeshauptstadt, sondern Salzburg (12,17 Euro), dicht gefolgt von Tirol (12,02 Euro).
1820 Euro weniger im Jahr
Für SPÖ-Wohnbausprecher LAbg. Kilian Brandstätter ist dies auch ein Zeichen, dass „politische Entscheidungen einen Unterschied machen“. Denn im Vergleich mit Flächenbundesländern, in denen ÖVP und FPÖ in der Regierung sitzen, würden Mieter im Schnitt mehr zahlen als im Burgenland, so der Mandatar. „Bei einer 70-Quadratmeter-Wohnung macht der Unterschied zur Steiermark mehr als 150 Euro im Monat beziehungsweise rund 1820 Euro im Jahr aus. Das ist für eine Familie kein statistisches Detail, sondern Geld, das für das tägliche Leben zur Verfügung steht“, sagt Brandstätter.
„Politische Entscheidung“
In Niederösterreich beträgt der Unterschied zum Burgenland bei einer 70-Quadratmeter-Wohnung rund 108 Euro pro Monat, in Oberösterreich knapp 119 Euro. Brandstätter sieht in diesen Zahlen eine Bestätigung des burgenländischen Weges: „Leistbares Wohnen fällt nicht vom Himmel. Es ist das Ergebnis politischer Entscheidungen.“
Genossenschaften tragen zur Leistbarkeit viel bei
Mit ein Grund für die niedrigen Mietpreise ist die Tatsache, dass mehr als 70 Prozent der Mietwohnungen im Burgenland Genossenschaftswohnungen sind – das ist der höchste Anteil unter allen Bundesländern.
Zehn Euro als Limit
Für Brandstätter ist es aber entscheidend, dass Wohnen im östlichsten Bundesland auch in Zukunft leistbar bleibt. Eine zentrale Richtschnur bleibe dabei das Ziel von maximal zehn Euro pro Quadratmeter, erklärt der SPÖ-Abgeordnete.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.