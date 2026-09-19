Burgenland punktet mit den günstigsten Mieten

1820 Euro weniger im Jahr

Für SPÖ-Wohnbausprecher LAbg. Kilian Brandstätter ist dies auch ein Zeichen, dass „politische Entscheidungen einen Unterschied machen“. Denn im Vergleich mit Flächenbundesländern, in denen ÖVP und FPÖ in der Regierung sitzen, würden Mieter im Schnitt mehr zahlen als im Burgenland, so der Mandatar. „Bei einer 70-Quadratmeter-Wohnung macht der Unterschied zur Steiermark mehr als 150 Euro im Monat beziehungsweise rund 1820 Euro im Jahr aus. Das ist für eine Familie kein statistisches Detail, sondern Geld, das für das tägliche Leben zur Verfügung steht“, sagt Brandstätter.