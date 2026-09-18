Doskozil bei Gipfel der „Carpathian 8“ in Ukraine

Verbindung zu Transkarpatien

Den „Karpatischen Acht“ gehören die Ukraine, Polen, die Slowakei, Ungarn, Rumänien, Tschechien, Österreich und Serbien an. Der burgenländische Landeshauptmann wurde aufgrund der langjährigen Partnerschaft des Burgenlandes mit der ukrainischen Region Transkarpatien zu dem Treffen eingeladen. Die Verbindung besteht bereits seit 1997. „Seit Beginn des russischen Angriffskrieges haben wir diese Zusammenarbeit deutlich intensiviert. Neben der humanitären Hilfe geht es heute auch darum, konkrete Kooperationen in den Bereichen Energie, Wirtschaft und Regionalentwicklung aufzubauen und europäische Programme dafür zu nutzen“, meinte Doskozil am Freitag.