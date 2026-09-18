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Treffen mit Selenskyj

Doskozil bei Gipfel der „Carpathian 8“ in Ukraine

Burgenland
18.09.2026 20:57
Treffen von Doskozil mit dem ukrainischen Staatspräsidenten.
Treffen von Doskozil mit dem ukrainischen Staatspräsidenten.(Bild: Büro Doskozil)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil reiste für dieses Wochenende in die Ukraine, um in Bukovel an einem Treffen der neuen Karpateninitiative teilzunehmen, die Politik und Wirtschaft aus acht Staaten enger vernetzen soll

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Eröffnet wurde der „Carpathian 8 Summit“ am gestrigen Freitagabend vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Doskozil hatte im Anschluss daran die Gelegenheit mit dem ukrainischen Staatschef beim Österreich-Stand zusammenzutreffen.

Hochkarätige Diskussion
Am Samstag wird der burgenländische Landeschef bei einer hochkarätigen Diskussion auftreten. In einem Panel wird Doskozil mit dem ukrainischen Wirtschaftsminister Oleksandr Kravchenko und hochrangigen Wirtschaftsvertretern – darunter Michael Höllerer, CEO von Raiffeisen International – über die wirtschaftlichen Chancen dieser neuen Kooperationsplattform für Europa diskutieren.

Eröffnet wurde der Gipfel von Selenskyj.
Eröffnet wurde der Gipfel von Selenskyj.(Bild: Büro Doskozil)

Chancen für das Burgenland
Politik und Wirtschaft kommen hier zusammen und sprechen darüber, wie diese neue Wachstumsregion gemeinsam entwickelt werden kann. Das Burgenland will dabei seine Erfahrungen einbringen und gleichzeitig neue Perspektiven für unser Bundesland eröffnen“, erklärte Doskozil im Vorfeld.

Verbindung zu Transkarpatien
Den „Karpatischen Acht“ gehören die Ukraine, Polen, die Slowakei, Ungarn, Rumänien, Tschechien, Österreich und Serbien an. Der burgenländische Landeshauptmann wurde aufgrund der langjährigen Partnerschaft des Burgenlandes mit der ukrainischen Region Transkarpatien zu dem Treffen eingeladen. Die Verbindung besteht bereits seit 1997. „Seit Beginn des russischen Angriffskrieges haben wir diese Zusammenarbeit deutlich intensiviert. Neben der humanitären Hilfe geht es heute auch darum, konkrete Kooperationen in den Bereichen Energie, Wirtschaft und Regionalentwicklung aufzubauen und europäische Programme dafür zu nutzen“, meinte Doskozil am Freitag.

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