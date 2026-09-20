Wien: Drei Raubüberfälle innerhalb von 24 Stunden

Täter weiterhin flüchtig

Mehrere Unbekannte sollen auf die beiden eingeschlagen und eingetreten haben. Als Zeugen die Polizei verständigten, schnappten sich die Angreifer den Rucksack eines Opfers und flüchteten. Der 28-Jährige konnte nach der Versorgung durch die Rettung nach Hause. Der schwerverletzte 40-Jährige musste ins Krankenhaus. In allen drei Fällen ermittelt das Landeskriminalamt. Die Täter sind weiterhin flüchtig.