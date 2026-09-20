Motocross-Unfall: 38-Jähriger in Lebensgefahr

Nach einem Unfall mit einer Motocross-Maschine am Samstag in Dechantskirchen im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld (Steiermark) schwebt ein 38-jähriger Niederösterreicher in Lebensgefahr. Er stürzte nach einem Sprung mit dem Motorrad.
Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 11.30 Uhr auf einer behördlich bewilligten Motocross-Trainingsstrecke in Dechantskirchen. Der Mann aus dem niederösterreichischen Bezirk Baden dürfte dabei laut Polizei ohne Fremdbeteiligung gestürzt sein.
Zeugen leisteten Erste Hilfe
Der 38-Jährige war über einen etwa fünf Meter hohen Hügel gesprungen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Andere Motocrossfahrer alarmierten die Einsatzkräfte und leisteten Erste Hilfe.
Ermittlungen laufen
Der Niederösterreicher wurde nach der medizinischen Erstversorgung und Stabilisierung durch den Notarzt vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das LKH Graz geflogen. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang laufen noch.
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