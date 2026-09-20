Motocross-Unfall: 38-Jähriger in Lebensgefahr

Zeugen leisteten Erste Hilfe

Der 38-Jährige war über einen etwa fünf Meter hohen Hügel gesprungen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Andere Motocrossfahrer alarmierten die Einsatzkräfte und leisteten Erste Hilfe.