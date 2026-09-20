„Es ändert sich nichts, wenn man ihn ersetzt“

So räumte auch Katzian offen ein, dass die Sozialdemokratie „viel zu diskutieren“ habe und niemand innerhalb der Bewegung mit den aktuellen Umfragewerten zufrieden sein könne. Die notwendige Debatte wolle er jedoch nicht öffentlich austragen. Sein Credo: Solche Gespräche gehörten in die Parteigremien, also „ins Wohnzimmer und nicht auf den Balkon“. Auf eben jenen „Balkon“ verwies er im Lauf des Interviews mehrfach – immer dann, wenn der Name seines Noch-Parteichefs viel.