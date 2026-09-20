Bauernhof in Flammen: Großeinsatz in Tirol

Maschinenhalle samt dem Heu

Die Florianis aus Imst und Arzl im Pitztal wurden nachalarmiert, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Betroffen war vor allem die Maschinenhalle samt dem Heu. Gegen 11 Uhr dann die erste gute Nachricht: „Der Hauptbrand wurde gelöscht“, so Gstrein.