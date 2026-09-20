Bauernhof in Flammen: Großeinsatz in Tirol

Brenzliger Einsatz für gleich mehrere Feuerwehren in Karres (Tiroler Bezirk Imst)! Am Sonntagmorgen brach ein Feuer in einem Wirtschaftsgebäude aus. Rund 90 Einsatzkräfte standen vor Ort und bekämpften die Flammen.
Gegen 7.33 Uhr heulten in Karres die Sirenen auf. Ein Wirtschaftsgebäude am westlichen Ortsrand war in Brand geraten. Die Feuerwehr Karres rückte umgehend aus, um ein Ausbreiten der Flammen auf das Nachbarhaus zu verhindern.
„Feuer übergegriffen“
„Das Feuer hat ein wenig auf die umliegenden Sträucher übergegriffen. Personen oder Tiere wurden zum Glück nicht verletzt“, schildert Hannes Gstrein, Kommandant der FF Karres.
Maschinenhalle samt dem Heu
Die Florianis aus Imst und Arzl im Pitztal wurden nachalarmiert, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Betroffen war vor allem die Maschinenhalle samt dem Heu. Gegen 11 Uhr dann die erste gute Nachricht: „Der Hauptbrand wurde gelöscht“, so Gstrein.
Die Arbeiten laufen jedoch noch weiter. Derzeit ist man dabei, mit dem Hoflader Teile aus dem Gebäude zu befördern. Auch Atemschutztrupps der drei Feuerwehren stehen im Einsatz.
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