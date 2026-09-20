„Energiewende“ auf der Straße nimmt Fahrt auf

Nur 5,5 Prozent der Pkw „elektrisch“

Die auch immer mehr Autokäufer zu schätzen wissen. Seit 2023 hat sich die Zahl der Strom-Pkw im größten Bundesland verdreifacht, seit 2019 sogar verzehnfacht. Allerdings: Mit einem Anteil am gesamten Pkw-Bestand von nur 5,5 Prozent sind Elektroautos hier noch deutlich in der Minderheit. „Da hat Niederösterreich Aufholbedarf“, so Schwendinger. Spitzenreiter bei diesem Ranking ist Wien mit einem E-Auto-Anteil von 7 Prozent, Schlusslicht ist Kärnten mit nur 4,2 Prozent.