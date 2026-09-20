Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Uraufführung: „2073“

Theater im Bahnhof blickt in die eigene Zukunft

Steiermark
20.09.2026 07:00
Das TiB-Ensemble spielt im Trachtensaal seine eigene Zukunft
Das TiB-Ensemble spielt im Trachtensaal seine eigene Zukunft(Bild: Johannes Gellner)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

Das Theater im Bahnhof begibt sich mit „2073: Die neue Kolonie“ auf eine Zeitreise in eine fast postapokalyptische Dystopie im beängstigend nahen Jahr 2073 – und findet in all dem Schrecken auch Humor und Hoffnung. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In einer dystopischen Welt, in der weibliche Pronomen auf der Bühne verboten sind, in der Klimalockdowns und Wassermangel herrschen, in der queere Menschen und unverheiratete Frauen als Bestäuber anstatt der ausgestorbenen Bienen zwangsarbeiten, gibt es eine Kolonie, in der man noch an demokratische Ideale zu glauben scheint: das Theater im Bahnhof. 

2023 hat Helene Thümmel eine „spekulative Posse“ über die Zukunft der prägenden Theatergruppe geschrieben. Wo wird sie stehen, wenn Thümmel in Pension geht und ihre Tochter Zofka übernimmt? Im Trachtensaal des Volkskundemuseums wurde „2073“ unter Ed. Hauswirths Regie uraufgeführt. Die imaginierte Vergangenheit und die vorgestellte Zukunft greifen dort perfekt ineinander. Zuerst schaut man in die leeren Augen der Holzfiguren, dann schreiten Gabriela Hiti, Eva Hofer, Elisabeth Holzmeister, Monika Klengel und Wolfgang Lampl über die Glasbrücke wie aus einem Raumschiff. Sie präsentieren die Trachten der Zukunft. Jacob Banigan ist ein kühler Kurator des Geschehens.

Die Kolonie, der letzte feministische Ort
Die Kolonie, der letzte feministische Ort(Bild: Johannes Gellner)

Die futuristisch-verspielten Kostüme von Johanna Hierzegger und Helene Thümmel und die Musik von Benno Hiti geben der Kolonie ein außerirdisches Gefühl. Der Abend ist oft witzig, aber oft zu bedrohlich, um in Gelächter auszubrechen, denn das Schockierendste an dieser Dystopie sind ihre Aussagen über die Gegenwart. „In den 20er-Jahren besann man sich auf Traditionen“, heißt es da einmal, oder: „Wann hat das alles angefangen? Mit dem steirischen Genderverbot oder mit ICE in Minnesota?“

Im Programmheft liefert das TiB noch eine Chronologie der nächsten 50 Jahre mit: FPÖ-Regierung, Autokratie, EU-Austritt, Ende des Euros, Krieg mit der KI, Periode des Extremwetters. Dass „2073“ am Vorabend des Aufsteirerns Premiere hat, passt da ausgezeichnet. Und trotzdem gibt die Kolonie auch Hoffnung, denn sie ist Zufluchtsort, damals (heute) wie heute (2073).

Weitere Termine: 22./23. September, 22./23. Oktober und 5./6./7. November, jeweils 19 Uhr im Volkskundemuseum Graz. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
20.09.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
165.803 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
104.207 mal gelesen
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Gericht
Das krude Dreiecksverhältnis mit der Erpresserin
95.313 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Kripo fand bei dem 64-jährigen Günther Paal knapp tausend Dateien mit ...
Innenpolitik
Fall „Gunkl“: ÖVP-Frauen-Front gegen „Promi-Bonus“
1661 mal kommentiert
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
1144 mal kommentiert
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Wirtschaft
Spritpreisbremse könnte ab Oktober stark steigen
1129 mal kommentiert
Derzeit zahlt man den heimischen Tankstellen Höchstpreise.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf