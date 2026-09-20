Theater im Bahnhof blickt in die eigene Zukunft

Die futuristisch-verspielten Kostüme von Johanna Hierzegger und Helene Thümmel und die Musik von Benno Hiti geben der Kolonie ein außerirdisches Gefühl. Der Abend ist oft witzig, aber oft zu bedrohlich, um in Gelächter auszubrechen, denn das Schockierendste an dieser Dystopie sind ihre Aussagen über die Gegenwart. „In den 20er-Jahren besann man sich auf Traditionen“, heißt es da einmal, oder: „Wann hat das alles angefangen? Mit dem steirischen Genderverbot oder mit ICE in Minnesota?“