Niedrigster Asyl-Wert seit 30 Jahren bahnt sich an

Schlepperrouten haben sich verlagert

Für das Innenministerium bedeuten die rückläufigen Zahlen bei den Asylanträgen, dass die Schlepperrouten auch im Osten Österreichs nachhaltig zerschlagen werden konnten und sich auf die sogenannte Balkan-Küstenroute – und damit an Österreich vorbei – verlagert hätten. Als wesentlich dabei betrachtet man das eigene Grenzschutzkonzept.