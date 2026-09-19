Wegen Fahrprüfung Feuer im Haus der Eltern gelegt

Zum Tatzeitpunkt war er 17 Jahre alt, als der Bursche im Jänner versuchte, in seinem Elternhaus eine Feuersbrunst zu verursachen. Nicht zum ersten Mal. Der Bursche raffte gegen 4 Uhr nachts Papier und Karton zusammen und entzündete es auf einem Gewandhaufen in seinem Zimmer. Die Flammen breiteten sich in dem Holzriegelbau rasant aus, der 17-Jährige – selbst ein Floriani – bekam es mit der Angst zu tun. Die Feuerwehr musste anrücken.