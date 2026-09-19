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Schock für Bewohner

Nach Auto-Crash: Wohnhaus einsturzgefährdet

Steiermark
19.09.2026 13:02
Bei einem Verkehrsunfall in Brodersdorf (Bezirk Graz-Umgebung), bei dem ein Auto eine Hauswand ...
Bei einem Verkehrsunfall in Brodersdorf (Bezirk Graz-Umgebung), bei dem ein Auto eine Hauswand durchbrach, ist Samstagfrüh ein 19-Jähriger schwer verletzt worden. (Symbolbild)(Bild: Fotokerschi)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Eine Wahnsinnsfahrt legte ein Autolenker Samstagfrüh in Graz-Umgebung hin: Der 19-Jährige war viel zu schnell unterwegs, kam von der Straße ab und krachte in ein Mehrparteienhaus. Nun ist das Haus sogar einsturzgefährdet!

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Am Samstag in den frühen Morgenstunden wurde ein Wohnungsbesitzer in Brodersdorf (Graz-Umgebung) unsanft geweckt: Ein Auto war gegen die Erdgeschosswohnung gekracht und „parkte“ halb darin! Der Mann hatte im Nebenzimmer geschlafen und kam mit dem Schrecken davon.

Was war passiert? 
Laut Polizei überholte ein 19-jähriger Autolenker gegen 5.15 Uhr kurz vor dem Ortsgebiet Brodersdorf mehrere Fahrzeuge mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Dann kam der Lenker von der Straße ab, erfasste eine Erderhebung, hob mit seinem Auto ab und krachte frontal gegen ein Mehrparteienhaus.

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19-Jähriger schwer verletzt
Durch den Aufprall wurde die Seitenwand der Wohnung durchbrochen und das Auto stand teilweise darin. Feuerwehrkräfte mussten das Dach des Autos abnehmen, um den schwer verletzten 19-Jährigen zu befreien. Der Lenker wurde ins LKH Graz eingeliefert. Im Unfallauto fanden Polizisten Alkohol und Drogenutensilien.

Haus ist einsturzgefährdet
Der Inhaber der betroffenen Wohnung hatte zum Unfallzeitpunkt im Nebenzimmer geschlafen und blieb glücklicherweise unverletzt. Da die Wohnung aber einsturzgefährdet ist, muss er sich vorerst eine andere Bleibe suchen.

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