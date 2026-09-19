Nach Auto-Crash: Wohnhaus einsturzgefährdet

Was war passiert?

Laut Polizei überholte ein 19-jähriger Autolenker gegen 5.15 Uhr kurz vor dem Ortsgebiet Brodersdorf mehrere Fahrzeuge mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Dann kam der Lenker von der Straße ab, erfasste eine Erderhebung, hob mit seinem Auto ab und krachte frontal gegen ein Mehrparteienhaus.