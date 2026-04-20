EU-Abgeordneter Vilimsky ist erneut in Israel

Israels Regierung pflegt seit Jahrzehnten eigentlich keine offiziellen Beziehungen zur FPÖ, unter anderem aus Solidarität mit der jüdischen Gemeinde in Österreich. Die Politik des Staates Israel gegenüber der FPÖ sei unverändert, hatte der israelische Botschafter David Roet Anfang März erklärt. „Was Israel mehr interessiert, ist, dass die politischen Parteien in Europa sich intensiv mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen – und so werden wir diese Frage auch beurteilen.“



Hier sehen Sie die Einladung, die Vilimsky gepostet hat: