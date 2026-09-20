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Hans Krankl kommt als Johann K. nach Innsbruck

Fußball National
20.09.2026 09:40
Monti Beton und Hans Krankl (r.) kommen dank Ralph „The Voice“ Schader (Mi. und ...
Monti Beton und Hans Krankl (r.) kommen dank Ralph „The Voice“ Schader (Mi. und Charity-Organisator Christian Kuen (2. v. li.) mit ihrer legendären Weihnachtsshow nach Tirol.(Bild: SUE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Hans Krankl alias Johan K., gastiert mit seiner Wiener Kultband Monti Beton am 5. November im Garda in Innsbruck.

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Mehr als 1000 Fans pilgerten im Sommer 2024 zum musikalischen Gipfeltreffen auf die Innsbrucker Seegrube. Im vergangenen Jahr begeisterten Monti Beton und Hans Krankl bei ihrer großen Jubiläumstour das Publikum in ganz Österreich. Den krönenden Abschluss bildete eine ausverkaufte Jubiläumsgala in der Wiener Staatsoper vor mehr als 2000 Besuchern.

Extravagante Weihnachten
Nun kehrt das Erfolgsteam rund um die Wiener Kultband Monti Beton, Österreichs Fußballlegende und Sänger Hans Krankl alias Johann K. sowie Promoter und Moderator Ralph „The Voice“ Schader, nach Innsbruck zurück – und zwar mit einer ganz besonderen Premiere. Mit ihrer legendären Weihnachtsshow „Christmas Classics Extravaganza“ gastieren sie erstmals exklusiv in Westösterreich. Schauplatz des Konzertabends am 5. November um 19 Uhr ist das bekannte Innsbrucker Ristorante Garda.

Gemeinsam mit Hausherr Josef Nocker und Charity-Organisator Christian Kuen präsentiert Ralph Schader einen stimmungsvollen Abend voller Weihnachtsklassiker, Wiener Schmäh und musikalischer Highlights – und das Ganze für den guten Zweck: Ein Teil des Abends steht im Zeichen der ORF-Aktion „Licht ins Dunkel“. Aufgrund der begrenzten Platzkapazität im Ristorante Garda und der erwarteten großen Nachfrage heißt es für Fans schnell sein! Für den besonderen vorweihnachtlichen Abend gibt es auch eine exklusive VIP-Karte inklusive Getränken und Buffet. Ein musikalisches Weihnachtsfest mit Kultstatus, prominenten Gästen und einer guten Sache – die „Christmas Classics Extravaganza“ verspricht einen Abend, den man in Innsbruck nicht so schnell vergessen wird.

Galatickets und Informationen unter: 0664/5320037

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