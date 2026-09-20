Hans Krankl kommt als Johann K. nach Innsbruck

Gemeinsam mit Hausherr Josef Nocker und Charity-Organisator Christian Kuen präsentiert Ralph Schader einen stimmungsvollen Abend voller Weihnachtsklassiker, Wiener Schmäh und musikalischer Highlights – und das Ganze für den guten Zweck: Ein Teil des Abends steht im Zeichen der ORF-Aktion „Licht ins Dunkel“. Aufgrund der begrenzten Platzkapazität im Ristorante Garda und der erwarteten großen Nachfrage heißt es für Fans schnell sein! Für den besonderen vorweihnachtlichen Abend gibt es auch eine exklusive VIP-Karte inklusive Getränken und Buffet. Ein musikalisches Weihnachtsfest mit Kultstatus, prominenten Gästen und einer guten Sache – die „Christmas Classics Extravaganza“ verspricht einen Abend, den man in Innsbruck nicht so schnell vergessen wird.