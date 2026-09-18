Peter de Caluwe: „Bin ein Harmoniemensch“

„Intendanz beginnt mit Haltung“, habe de Caluwe im heurigen Bewerbungsprozess seine Intentionen mit dem Festival deutlich gemacht und das Kuratorium somit überzeugt. „Salzburg ist für mich der Ort, wo Außergewöhnliches möglich wird“, sagte de Caluwe selbst. Er sei mit Demut gegenüber seiner neuen Aufgabe in der Mozartstadt erfüllt. „Ich wünsche mir Festspiele, die ihrer Geschichte vertrauen und deshalb keine Angst vor ihrer Zukunft haben“.