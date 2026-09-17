Dornbirner Werbeagentur schlittert in die Pleite

Gläubigerforderungen bis 27. Oktober einreichen

Zur Insolvenzverwalterin wurde die Dornbirner Rechtsanwältin Nuschine Messner bestellt. Sie steht nun vor der Entscheidung, ob der Betrieb ohne zusätzliche Nachteile für die Gläubiger weitergeführt werden kann. Diese haben ab sofort die Möglichkeit, ihre Forderungen bis zur gerichtlichen Anmeldefrist am 27. Oktober 2026 einzureichen. Die erste Prüfungstagsatzung am Landesgericht Feldkirch ist für den 9. November 2026 angesetzt.