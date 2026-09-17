Dornbirner Werbeagentur schlittert in die Pleite

Über das Vermögen des Dornbirner Werbevermittlers Stefan Spötl wurde am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren eröffnet. Dies teilte der Kreditschutzverband 1870 (KSV1870) mit. Der Schritt erfolgte auf eigenen Antrag des Schuldners.
Als wesentliche Ursache für die Zahlungsunfähigkeit gibt der Betroffene hohe Nachtragsforderungen eines öffentlich-rechtlichen Gläubigers an. Nach ersten Angaben belaufen sich die Verbindlichkeiten auf mindestens rund 129.000 Euro. Eine detaillierte Überprüfung dieser Zahlen durch den KSV1870 steht derzeit noch aus.
Gläubigerforderungen bis 27. Oktober einreichen
Zur Insolvenzverwalterin wurde die Dornbirner Rechtsanwältin Nuschine Messner bestellt. Sie steht nun vor der Entscheidung, ob der Betrieb ohne zusätzliche Nachteile für die Gläubiger weitergeführt werden kann. Diese haben ab sofort die Möglichkeit, ihre Forderungen bis zur gerichtlichen Anmeldefrist am 27. Oktober 2026 einzureichen. Die erste Prüfungstagsatzung am Landesgericht Feldkirch ist für den 9. November 2026 angesetzt.
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