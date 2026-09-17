Ein stiller Gipfel über dem Montafon

Es sind nicht immer die bekannten Gipfel, die eine Wanderung zu einem besonderen Erlebnis machen. Manchmal sind es die stilleren Ziele, die ihren Reiz erst auf den zweiten Blick offenbaren. Der Scheimersch im Montafon gehört zu dieser Kategorie. Im Umfeld des Wormser Höhenwegs erhebt sich der 2420 Meter hohe Berg über St. Gallenkirch. Zugleich liegt er im Europaschutzgebiet Verwall, einem der bedeutendsten Schutzgebiete Vorarlbergs. Mit über 12.000 Hektar erstreckt sich dieses abschnittsweise über das Montafon sowie das Klostertal und ist seit 1995 in Teil des europäischen Natura-2000-Netzwerks. Dessen Ziel ist es, besonders wertvolle Lebensräume und Arten zu bewahren.