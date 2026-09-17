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„Family!Works!“

Projekt mit Rückenwind für Eltern und Unternehmen

Vorarlberg
17.09.2026 14:30
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Wer Familie und Karriere unter einen Hut bringen will, stößt schnell an Grenzen. Das AK-Projekt „Family!Works!“ setzt genau hier an: Ein kostenloses Angebot unterstützt Eltern von der Karenzplanung bis zum Wiedereinstieg. Ab Herbst sollen auch die Unternehmen mit ins Boot geholt werden.

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Von der detaillierten Karenzplanung über rechtliche Rahmenbedingungen bis hin zur praktischen Organisation der Kinderbetreuung: Das gemeinsame Projekt von der Arbeiterkammer (AK) Vorarlberg, der Fördergesellschaft Arbeitsmarkt Vorarlberg (FAV) und dem Land Vorarlberg unterstützt Familien in allen Phasen des Übergangs zwischen Elternzeit und Beruf. Das Angebot richtet sich an alle im Ländle lebenden Eltern – unabhängig von Branche oder Beschäftigungsausmaß. Die Experten der AK stehen dabei nicht nur beratend zur Seite, sondern begleiten Mütter und Väter auf Wunsch individuell vom Mutterschutz bis zum tatsächlichen Wiedereinstieg.

„Kinder sind ein Geschenk, eine Familie geht aber auch ins Geld. Unser Angebot ist deshalb für alle Eltern in Vorarlberg kostenlos – damit alle die Chance bekommen, Karenz, Wiedereinstieg und Kinderbetreuung gut zu planen“, betont Eva Fischer-Schweigkofler, Abteilungsleiterin Familie & Beruf in der AK Vorarlberg.

Neben der Beratung zu Themen wie Papamonat, Kinderbetreuungsgeld, Elternteilzeit oder Familienbeihilfe bietet die AK zudem praktische Orientierungshilfen für den Alltag, darunter den AK-Kinderbetreuungsatlas sowie den AK-Elternkalender. Bernhard Heinzle, Präsident der Vorarlberger Arbeiterkammer, unterstreicht die Bedeutung der Initiative: „Mit dem Nachwuchs kommen viele Fragen – zur Karenz, zum Wiedereinstieg, zur Kinderbetreuung. Genau da wollen wir als AK für die Menschen da sein. Niemand soll mit diesen Fragen allein dastehen.“

Auftaktveranstaltung für Unternehmen

Thema: Väterfreundliche Arbeitskulturen

Gastgeber: Getzner Textil AG

Datum: Mittwoch, 25. November 2026

Anmeldung & Informationen: Über die Homepage der Fördergesellschaft Arbeitsmarkt Vorarlberg

Ab Herbst rücken nun zusätzlich die Arbeitgeber in den Blickpunkt, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf direkt am Arbeitsplatz zu stärken. „Als zentrale Schnittstelle für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bringen wir  genau jene Akteure zusammen, die den Unterschied machen: Unternehmen, Personalverantwortliche und Institutionen“, erklärt Markus Metzger von der FAV. Den Auftakt für die neuen Unternehmens-Impulse bildet eine Veranstaltung bei der Getzner Textil AG.

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