Projekt mit Rückenwind für Eltern und Unternehmen

Von der detaillierten Karenzplanung über rechtliche Rahmenbedingungen bis hin zur praktischen Organisation der Kinderbetreuung: Das gemeinsame Projekt von der Arbeiterkammer (AK) Vorarlberg, der Fördergesellschaft Arbeitsmarkt Vorarlberg (FAV) und dem Land Vorarlberg unterstützt Familien in allen Phasen des Übergangs zwischen Elternzeit und Beruf. Das Angebot richtet sich an alle im Ländle lebenden Eltern – unabhängig von Branche oder Beschäftigungsausmaß. Die Experten der AK stehen dabei nicht nur beratend zur Seite, sondern begleiten Mütter und Väter auf Wunsch individuell vom Mutterschutz bis zum tatsächlichen Wiedereinstieg.