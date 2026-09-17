ÖSV-Adlerin Pinkelnig ist zurück auf der Schanze

Karriereende stand im Raum

„Dass ich nach fast einem Jahr wieder springen kann, das tun, was ich am liebsten mache, ist für mich schon wie ein kleines Wunder. Hinter dem viel Arbeit steckt“, erklärte Pinkelnig, die sich bei ihrem Team bedankte. „Durch die Schwere der Verletzung war einfach nicht klar, ob ich überhaupt zurückkomme.“