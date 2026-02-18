„ÖBAG privatisieren und so Pflege finanzieren“

Mit Geld aus Privatisierung einen Pflegefonds einrichten

Kluge plädiert dafür, einen Teil der Beteiligungen von rund 30 Milliarden Euro in der ÖBAG zu verkaufen und damit einen staatlichen Fonds einzurichten. Konservativ gerechnet könnte man so 25 Milliarden Euro herausholen und neu (breit) anlegen. Die daraus resultierenden laufenden Erträge sollten dann aber nicht zur kurzfristigen Schuldentilgung, sondern zweckgebunden verwendet werden. Konkret schlägt Kluge einen Pflegefonds vor. Angesichts der Überalterung der Bevölkerung würden in diesem Bereich die Kosten weiter massiv steigen. Gleichzeitig gebe es jedoch weder eine echte Pflegeversicherung noch eine nachhaltige Finanzierung dafür.