„In Österreich zu fahren, ist etwas Besonderes“

Nach einem sehr wichtigen Wochenende in Misano kommen wir nun in Österreich an. Wir haben die maximalen 37 Punkte geholt und führen zum ersten Mal in dieser Saison die Meisterschaft an. Aber mehr noch als über den Tabellenplatz freue ich mich darüber, wie wir es geschafft haben, die Situation durch gute Teamarbeit zu wenden.