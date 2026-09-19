NEOS wollen Privatunis den Geldhahn zudrehen

Doch nicht nur beim Geld wollen die Pinken die Daumenschrauben anziehen. Derzeit müssen Studenten innerhalb von zwei Studienjahren mindestens 16 ECTS-Punkte schaffen. Diese Mindestleistung soll zumindest verdoppelt werden. Dafür müsse allerdings garantiert sein, dass die Studenten auch tatsächlich einen Platz in den benötigten Kursen bekommen und besser betreut werden. „Heute beenden nur 21 Prozent der Studierenden ihr Bachelorstudium in der Regelzeit“, argumentiert von Künsberg Sarre.