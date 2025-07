16 Stiche in Anwaltskanzlei: „Tickende Zeitbombe“

„Na freilich war ich ein bissl verärgert“, nuschelt der 54-Jährige im Wiener Landesgericht. Das, was er am 3. Februar dieses Jahres tat, geht darüber aber weit hinaus: Seit zehn Jahren hat der Mann einen Erwachsenenvertreter. Sein Besitz, seine Schulden und auch seine Invalidenpension werden also über eine Anwaltskanzlei verwaltet. An jenem Tag wollte er sich dort 400 Euro abholen – ohne Termin. „Die Mitarbeiterin hat ihm gesagt, er muss wieder gehen“, so die Staatsanwältin.