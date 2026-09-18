Angebautes Hotel soll das Regionalbad beleben

Fußball-Hartplatz auf neuem Niveau

Um eine hohe Grundauslastung zu erreichen, erfolgte nun der Spatenstich für ein Hotel, das mit dem Bad verbunden ist. „Vergleichbare Projekte zeigen, dass die Anbindung eines Beherbergungsbetriebes wirtschaftliche Stabilität schafft“, heißt es von den Verantwortlichen. Konkret sind in dem Gebäude 25 Apartments mit 82 Betten vorgesehen. Stellplätze entstehen auf dem bisherigen Fußball-Hartplatz, dieser ist künftig auf dem Dach des neuen Parkhauses situiert!