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Axamer Projekt ergänzt

Angebautes Hotel soll das Regionalbad beleben

Tirol
18.09.2026 12:52
Die Visualisierung zeigt das neue Schwimmbad (links) und den direkt angebundenen ...
Die Visualisierung zeigt das neue Schwimmbad (links) und den direkt angebundenen Beherbergungsbetrieb(Bild: Gemeinde Axams)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Ein angrenzender 82-Betten-Betrieb soll zur besseren Auslastung des neuen Schwimmbades in Axams in Tirol beitragen und die Gemeinde beim großen finanziellen Kraftakt entlasten. Beim Parkhaus gibt es eine findige Lösung für den Sport.

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Als einen „Köpfler ins Abenteuer“ könnte man in finanzieller Hinsicht den rund 32 Millionen Euro teuren Neubau des Regionalbades in Axams bezeichnen. Wie berichtet, ziehen 14 Gemeinden, der Tourismusverband Innsbruck und das Land Tirol (16,5 Millionen aus dem Bädertopf) an einem Strang, um das Großprojekt zu stemmen.

Vor gut einem Jahr erfolgte der Spatenstich für das Bad, nun nahm man auch für das Hotel die ...
Vor gut einem Jahr erfolgte der Spatenstich für das Bad, nun nahm man auch für das Hotel die Schaufeln in die Hand (Bild).(Bild: Gemeinde Axams)

Neues Bad spielt (fast) „alle Stückerln“
Geplant sind bis 2027 ein Erlebnisbecken für Nichtschwimmer, ein Sport- und Bewegungsbecken (indoor), ein Eltern-Kind-Bereich, Liegezonen, eine Großrutsche, eine Saunalandschaft mit vier Kabinen, Erlebnisduschen sowie ein Solebecken.

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Vergleichbare Projekte zeigen, dass die Anbindung eines Beherbergungsbetriebes wirtschaftliche Stabilität schafft.

Die Projektverantwortlichen

Fußball-Hartplatz auf neuem Niveau
Um eine hohe Grundauslastung zu erreichen, erfolgte nun der Spatenstich für ein Hotel, das mit dem Bad verbunden ist. „Vergleichbare Projekte zeigen, dass die Anbindung eines Beherbergungsbetriebes wirtschaftliche Stabilität schafft“, heißt es von den Verantwortlichen. Konkret sind in dem Gebäude 25 Apartments mit 82 Betten vorgesehen. Stellplätze entstehen auf dem bisherigen Fußball-Hartplatz, dieser ist künftig auf dem Dach des neuen Parkhauses situiert!

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Berechnung, was es der Gemeinde bringt
„Das Projekt hilft, das Regionalbad über die Zutrittspauschale der Hotelgäste abzusichern und bringt der Gemeinde zusätzlich laufende Einnahmen aus Ortstaxe, Baurechtszins und Kommunalsteuern in Höhe von rund 130.000 Euro im Jahr“, freuen sich die Schwimmbad-Geschäftsführer BM Thomas Suitner und Vize-BM Walter Mair. 

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