USA verschärfen Sanktionen gegen Russland deutlich

Strafzölle von bis zu 500 Prozent möglich

Mit dem Gesetz kann Trump empfindlich hohe Strafzölle von bis zu 500 Prozent gegen Importe aus Russland und verbündeten Ländern verhängen. Zollaufschläge von bis zu 100 Prozent drohen außerdem für Produkte aus China oder Indien. Diese Länder gehören zu den fünf größten Importeuren russischen Rohöls oder Erdgases. Die Höhe kann mit der Zeit angepasst werden, je nachdem, ob ein Land sich bemüht, von russischem Öl und Gas loszukommen. Wer die fünf größten Importeure sind, soll alle 180 Tage neu ermittelt werden.