Zusatz-Motivation: Für WSG heute ein Fremdwort

„Unsere Muster, unsere Prinzipien sind auf einem guten Weg.“ Ein Beweis? Vier Pflichtspiele in Folge (dreimal Bundesliga, einmal ÖFB-Cup) blieb man zuletzt ungeschlagen. Doch Philipp Semlic weiß: Die Serie könnte aktuell wohl keinem härteren Test unterzogen werden! Horror-Bilanz: Seit 15 Spielen wartet die WSG Tirol auf einen Sieg gegen Rapid. In 18 Bundesliga-Duellen gab’s überhaupt erst einen – am 13. Dezember 2020. Ein 3:0 in Hütteldorf.