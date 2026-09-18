Zusatz-Motivation: Für WSG heute ein Fremdwort

Der SK Rapid will im Kampf um die Tabellenspitze vorlegen – die WSG Tirol will den Wienern dabei aber einen Strich durch die Rechnung machen. Viel spricht allerdings nicht dafür, dass die Grün-Weißen aus dem Westen zum Spielverderber in Hütteldorf werden können.
„Unsere Muster, unsere Prinzipien sind auf einem guten Weg.“ Ein Beweis? Vier Pflichtspiele in Folge (dreimal Bundesliga, einmal ÖFB-Cup) blieb man zuletzt ungeschlagen. Doch Philipp Semlic weiß: Die Serie könnte aktuell wohl keinem härteren Test unterzogen werden! Horror-Bilanz: Seit 15 Spielen wartet die WSG Tirol auf einen Sieg gegen Rapid. In 18 Bundesliga-Duellen gab’s überhaupt erst einen – am 13. Dezember 2020. Ein 3:0 in Hütteldorf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.