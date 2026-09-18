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Vier Supermarktketten

Lebensmittelhandel: Beispiellos hohe Konzentration

Wirtschaft
18.09.2026 12:43
Vier Unternehmen dominieren über 90 Prozent des Lebensmittelhandels in Österreich.
Vier Unternehmen dominieren über 90 Prozent des Lebensmittelhandels in Österreich.(Bild: xy - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die hohe Konzentration im österreichischen Lebensmittelhandel ist beispiellos und könnte sogar noch stärker werden, wie aktuelle Daten zeigen. Denn steigt Rewe wie kolportiert beim Tiroler Lebensmittelhändler MPreis ein, würde sich der Markt noch mehr konzentrieren.

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Die Supermarktketten Spar, Rewe (Billa, BillaPlus, Penny), Hofer und Lidl kamen 2025 laut einer Untersuchung des Marktdaten- und Konsumforschungsunternehmens NielsenIQ zusammen auf einen Marktanteil von 94,3 Prozent. Tirol gilt als Sonderfall.

Das Tortendiagramm zeigt die Marktanteile im Lebensmittelhandel in Österreich für das Jahr 2025. Spar hat mit 36,2 % den größten Anteil, gefolgt von Rewe mit 32,4 % und Hofer/Lidl mit 25,7 %. MPREIS und nicht filialisierte Händler erreichen 3,6 %, die Markant-Gruppe kommt auf 2,1 %. Quelle: Nielsen IQ.

Die Bundeswettbewerbsbehörde hielt in ihrer Branchenanalyse im Jahr 2023 fest: Die „Big Four“ im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel könnten in Tirol aufgrund der Dominanz von MPreis zu den „Big Five“ werden. Während im Rest des Landes Spar, Rewe, Hofer und Lidl gut 95 Prozent des Umsatzes generierten, liege deren Anteil in Tirol bei nur rund 71 Prozent, so die BWB.

Nach Unimarkt-Rückzug griffen Spar und Rewe zu
Rewe hat in den vergangenen Jahren österreichweit gegenüber Spar klein beigeben müssen und die Marktführerschaft an den Salzburger Familienkonzern verloren. 2025 kam Spar laut NielsenIQ auf einen Marktanteil von 36,2 Prozent, Rewe (ohne Bipa) auf 32,4 Prozent. Hofer und Lidl erreichten zusammen 25,7 Prozent. Die Markant Gruppe, bestehend aus Unimarkt- und Nah&Frisch-Standorten, kam im Gesamtjahr 2025 auf einen Marktanteil von 2,1 Prozent.

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Anfang 2026 zog sich Unimarkt aus dem Lebensmittelhandel zurück, knapp die Hälfte der 90 Filialen wurde von Rewe und Spar übernommen. Der übrige Lebensmitteleinzelhandel, der sich aus MPreis sowie dem nicht filialisierten Lebensmittelhandel zusammensetzt, erreichte 3,6 Prozent.

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