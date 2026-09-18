Lebensmittelhandel: Beispiellos hohe Konzentration

Nach Unimarkt-Rückzug griffen Spar und Rewe zu

Rewe hat in den vergangenen Jahren österreichweit gegenüber Spar klein beigeben müssen und die Marktführerschaft an den Salzburger Familienkonzern verloren. 2025 kam Spar laut NielsenIQ auf einen Marktanteil von 36,2 Prozent, Rewe (ohne Bipa) auf 32,4 Prozent. Hofer und Lidl erreichten zusammen 25,7 Prozent. Die Markant Gruppe, bestehend aus Unimarkt- und Nah&Frisch-Standorten, kam im Gesamtjahr 2025 auf einen Marktanteil von 2,1 Prozent.