Prominente Rückkehrer in Tuchels England-Kader

Englands Fußball-Nationaltrainer Thomas Tuchel hat seinen Kader für die anstehenden Nations-League-Partien veröffentlicht. Mit Cole Palmer und Trent Alexander-Arnold kehren zwei prominente Akteure zurück, die bei der WM zum Zuschauen verdammt waren.
Bei der WM mussten Real-Legionär Alexander-Arnold und Chelsea-Kicker Palmer noch überraschend zuschauen. Dass Tuchel das Duo nicht in den Kader für die Weltmeisterschaft berufen hatte, sorgte für heftige Diskussionen.
Zum Auftakt gegen den Weltmeister
Nun kehren beide wieder zu den „Three Lions“ zurück. Sowohl Palmer als auch Alexander-Arnold stehen auf der Liste, die Trainer Tuchel am Freitag veröffentlicht hat.
Am 26. September treffen die Engländer auf Weltmeister Spanien. Anschließend folgen zwei Duelle gegen Tschechien und ein Spiel gegen Kroatien. Angeführt wird das Team von Kapitän und Bayern-Stürmer Harry Kane.
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