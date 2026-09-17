Millionenbetrug?
Deutscher Star-Unternehmer (40) geht FBI ins Netz
Das FBI hat einen deutschen Unternehmer in New York festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 40-Jährigen Millionenbetrug vor. Ihm droht eine Strafe von bis zu 20 Jahren Gefängnis.
Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, handelt es sich um den früheren Chef des Wellness-Start-ups „The Healing Company“. Der 40-Jährige hat weltweit mehr als 40 Unternehmen als Gründer oder Investor mit aufgebaut. Dazu gehören die Event-Agentur „King Size Entertainment“ und die börsennotierte „The Social Chain AG“.
Deutscher soll Investor um rund 2,1 Millionen Euro gebracht haben
Nun wurde er in New York wegen mutmaßlichen Betrugs angeklagt. Die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York wirft ihm vor, einen Investor um 2,5 Millionen US-Dollar (rund 2,1 Mio. Euro) gebracht zu haben.
Nach Angaben der US-Behörden soll der Deutsche einen Großteil des Geldes für eigene Zwecke (u.a. für die Miete seiner teuren Penthouse-Wohnung in Manhattan) verwendet und anschließend Unterlagen manipuliert haben, um dies zu verschleiern. Einen Teil des veruntreuten Geldes habe der Deutsche zurücküberwiesen, heißt es in der Anklage.
Bis zu 20 Jahre Haft drohen
Dem 40-Jährigen droht eine Strafe von bis zu 20 Jahren Gefängnis. Die zuständige US-Bundesrichterin legte inzwischen die Kaution auf zwei Millionen US-Dollar fest. Um freizukommen, muss der Deutsche 100.000 US-Dollar hinterlegen. Zudem müssen mindestens zwei Personen für ihn bürgen – und die zwei Millionen US-Dollar zahlen, falls der Angeklagte versucht, zu fliehen. Seinen deutschen Pass musste er bereits abgeben.
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