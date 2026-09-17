Deutscher Star-Unternehmer (40) geht FBI ins Netz

Bis zu 20 Jahre Haft drohen

Dem 40-Jährigen droht eine Strafe von bis zu 20 Jahren Gefängnis. Die zuständige US-Bundesrichterin legte inzwischen die Kaution auf zwei Millionen US-Dollar fest. Um freizukommen, muss der Deutsche 100.000 US-Dollar hinterlegen. Zudem müssen mindestens zwei Personen für ihn bürgen – und die zwei Millionen US-Dollar zahlen, falls der Angeklagte versucht, zu fliehen. Seinen deutschen Pass musste er bereits abgeben.