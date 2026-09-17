Verunglückt: Trauer um Ultra-Radsportler Max Riese

Erst Ende August kehrte Riese erneut aus Kirgistan zurück. Dort hatte er dieses Mal in knapp unter neun Tagen den zweiten Rang beim Extrem-Radrennen belegt. Zuvor hatte er im schon Mai das „Hellenic Mountain Race“ gewonnen. Tagelang war der 36-Jährige nur auf sich allein gestellt, im Kampf gegen die Uhr und die Konkurrenz, querfeldein durch Griechenland unterwegs.