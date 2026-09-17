„Eine Verkehrspolitik mit angezogener Handbremse“

3,8 Milliarden Euro für Modernisierung

„Mit dem Vorbelastungsgesetz haben wir die finanzielle Grundlage für den ÖBB-Rahmenplan 2027-2032 geschaffen. Insgesamt stehen 19,5 Milliarden Euro für den Ausbau der Bahninfrastruktur zur Verfügung. 3,8 Milliarden davon sind für Infrastruktur-Projekte und bundeslandweite Modernisierungen in Tirol vorgesehen“, so ÖVP-Klubobmann Gödl in Tirol. „Der österreichische Beitrag für den Brenner-Nordzulauf wurde durch ein besonderes ÖVP-Engagement im Zusammenwirken von Bund und Land abgesichert“, erinnerte er an die vergangenen Diskussionen zum ÖBB-Rahmenplan. „Besonders wichtig ist für uns bei diesen Verhandlungen die Zukunft des Güterverkehrs, insbesondere der Rail Cargo Austria. Wir wollen mehr Güter von der Straße auf die Schiene bringen und den Anteil der Schiene am ,Modal Split’ – der Verteilung des Verkehrsaufkommens auf verschiedene Verkehrsmittel – steigern.“