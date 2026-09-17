Kind hatte Schutzengel
Bub (8) überrollte seinen Bruder (1) mit Radlader
Im deutschen Ruppertshofen (Baden-Württemberg) ist es am Dienstag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Ein achtjähriger Bub hat seinen Bruder (1) mit einem 1,5 Tonnen schweren Radlader überrollt. Das Kleinkind wurde schwer verletzt.
Der Vater der beiden arbeitete in der Nähe und wurde Zeuge des tragischen Ereignisses. Er beobachtete, wie der Einjährige plötzlich zwischen zwei Fahrzeugen auftauchte und vor den Radlader lief. Er soll sich nicht im Blickfeld des älteren Buben befunden haben.
Kind nicht in Lebensgefahr
Das überrollte Kleinkind wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahes Krankenhaus geflogen. Glücklicherweise besteht wie durch ein Wunder keine Lebensgefahr.
Aufsichtspflicht verletzt?
Warum der Einjährige nicht beaufsichtigt wurde und der Achtjährige ein so großes Fahrzeug lenken durfte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat den Fall an die Staatsanwaltschaft übergeben. Diese prüft, ob ein strafrechtlich relevantes Verhalten (wie eine fahrlässige Körperverletzung durch Unterlassen der Aufsichtspflicht) seitens der Eltern vorliegt.
Der Bürgermeister des Ortes zeigte sich über den „furchtbaren Unfall“ schockiert und bat in einer Mitteilung darum, der betroffenen Familie „die nötige Ruhe zu geben“.
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