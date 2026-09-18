„Cooler Hund!“ Herzog schwärmt von Salzburg-Kicker

Jüngster Stammtorhüter

Der Tiroler ist mit 19 Jahren der jüngste Stammtorhüter der Europa League. „Ich mache da jetzt nicht zu viel draus“, sagte Zawieschitzky, der diese Woche auch erstmals ins ÖFB-Nationalteam einberufen worden ist, auf Sky. „Ich bin sehr dankbar, dass ich das alles erleben darf.“