„Cooler Hund!“ Herzog schwärmt von Salzburg-Kicker

Red Bull Salzburg ist mit einem umkämpften 1:0-Sieg gegen Lewski Sofia in die Europa League gestartet – dabei hat auch Torhüter Christian Zawieschitzky glänzen können. Experte und Ex-Kicker Andreas Herzog gerät nach der Partie bei Sky Sport Austria ins Schwärmen.
„Er ist eine Mischung aus cooler Hund und super Torhüter“, erklärte Herzog nach dem gelungenen Europa-League-Auftakt der Salzburger gegen den bulgarischen Meister. Goalie Zawieschitzky hatte zuvor bewiesen, dass er auch auf internationalem Parkett durchaus abliefern kann.
Jüngster Stammtorhüter
Der Tiroler ist mit 19 Jahren der jüngste Stammtorhüter der Europa League. „Ich mache da jetzt nicht zu viel draus“, sagte Zawieschitzky, der diese Woche auch erstmals ins ÖFB-Nationalteam einberufen worden ist, auf Sky. „Ich bin sehr dankbar, dass ich das alles erleben darf.“
Herzog glaubt, dass man beim ÖFB in Zukunft noch viel Freude mit dem Youngster haben wird. „Da haben wir einen sehr vielversprechenden Torhüter für die Zukunft für Österreich“, legt sich der ehemalige Teamspieler deshalb fest.
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