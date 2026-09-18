Ex-BSK-Kicker: „Die Pause tat mir persönlich gut!“

Für einen Kicker ist das Salzburger Regionalliga-Derby zwischen Kuchl und Hallein eine ganz besondere Partie. Jekabs Laguns, der zuletzt bei Chaos-Klub Bischofshofen kickte, dürfte dabei sein Debüt für die Tennengauer feiern. Nach Wochen der Ungewissheit ein großer Schritt. Die Pause tat ihm allerdings auch gut, wie er der „Krone“ verriet.
Exakt 98 Tage ist es her, dass Jekabs Laguns mit dem Bischofshofen Sportklub 1933 die letzte Partie in der Regionalliga bestritten hat. Heute feiert der Lette sein Comeback. Und zugleich auch sein Debüt. Weil der Chaos-Klub bekanntlich an keinem Ligabetrieb teilnimmt, läutete das Ausscheiden im ÖFB-Cup gegen Bundesligist Altach auch das Saisonende ein.
Der Wechsel nach Kuchl war letztlich eine Bauchentscheidung.
Jekabs LAGUNS, Neuzugang SV Kuchl
Bild: BSK 1933
Nun kickt der 24-Jährige in Kuchl und trifft am Abend ausgerechnet auf Hallein. Die Tennengauer warten seit eineinhalb Monaten auf einen Sieg und hatten ebenfalls Interesse am Verteidiger. „Der Wechsel nach Kuchl war letztlich eine Bauchentscheidung. Da im Kader viele junge und talentierte Spieler sind, hoffe ich, ihnen als erfahrener Akteur helfen zu können, sich weiterzuentwickeln“, erklärte Laguns den Schritt an den Göll.
Die lange und vor allem fordernde Zeit ohne Ligabetrieb war für den Abwehrmann zwar schwierig, allerdings auch positiv. „Die Pause tat mir persönlich auch gut. Jetzt freue ich mich aber schon sehr darauf, endlich wieder auf dem Platz zu stehen“, erklärte der Kicker.
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Seekirchen empfängt Tabellenführer zum Salzburger Derby
Auch im Norden des Bundeslandes steigt ein Salzburger Regionalliga-Derby. Seekirchen trifft dabei auf Leader Wals-Grünau, die unter der Woche die Zusammenarbeit mit Erfolgstrainer Bernhard Huber-Rieder vorzeitig bis Sommer 2028 verlängerten.
Tomislav Jonjic glaubt an Mannschaft
Nach zwei Ligapleiten in Folge pocht man bei den Wallerseern, wo der Motor unter Neo-Cheftrainer Tomislav Jonjic noch stottert, wieder auf einen Sieg. „Wir investieren und wollen vieles. Wir müssen an uns arbeiten, an uns glauben und uns das Selbstvertrauen erarbeiten. Dann klappt das irgendwann auch. Die Ergebnisse kommen dann von alleine.
Regionalliga Nord, heute: Seekirchen – Wals-Grünau, Wallern – Gurten, Vorwärts Steyr – Dietach (alle 19), Kuchl – Hallein (19.30).
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