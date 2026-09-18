Ex-BSK-Kicker: „Die Pause tat mir persönlich gut!“

Tomislav Jonjic glaubt an Mannschaft

Nach zwei Ligapleiten in Folge pocht man bei den Wallerseern, wo der Motor unter Neo-Cheftrainer Tomislav Jonjic noch stottert, wieder auf einen Sieg. „Wir investieren und wollen vieles. Wir müssen an uns arbeiten, an uns glauben und uns das Selbstvertrauen erarbeiten. Dann klappt das irgendwann auch. Die Ergebnisse kommen dann von alleine.