Gegen 18-Millionen-Team: Ilzer-Frust nach Blamage!

Fehlstart in die Europa League für die TSG Hoffenheim und Trainer Christian Ilzer. Der Österreicher zeigte sich nach der Partie bedient und frustriert – aber nicht gänzlich unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim 0:2 gegen Underdog OFI Kreta.
„Es war das erwartbare Spiel. OFI hat genau das gespielt, was sie auszeichnet. Sie haben leidenschaftlich verteidigt, sie haben kompakt verteidigt. Sie haben es uns extrem schwer gemacht, zu klaren Torchancen zu kommen. Sie waren im Konter einfach sehr, sehr gefährlich“, analysierte Ilzer bei Sky Sport Austria trocken.
Zuvor hatten seine Hoffenheimer auf Kreta eine bittere Niederlage zum Start in die Europa-League-Saison kassieren müssen. Gegen ein Team, dessen Kader-Marktwert gerade mal bei rund 18 Millionen Euro (Hoffenheim hingegen laut „transfermarkt.de“ über 280 Millionen) liegt, gab es eine 0:2 Niederlage.
„Ist dann auch nicht die Waffe“
Die Schlagzeilen in Deutschland ließen nicht lange auf sich warten. „Hoffenheim blamiert sich bei No-Name-Klub auf Kreta“, schrieb etwa die „Bild“, während Ilzer, zwar frustriert, versuchte die Ruhe zu bewahren: „Wir hatten viel den Ball, aber wir haben mit dem Ball einfach zu wenig Gefahr erzeugt. Ballbesitz alleine, mit dem du keine Gefahr erzeugst, ist dann auch nicht die Waffe, die dann reicht, um so eine Mannschaft auszuhebeln“, analysierte der einstige Sturm-Erfolgstrainer.
„Wir hatten viele Chancen, deutlich mehr als sie. Sie legen extrem viel Energie ins letzte Verteidigen oder in ihre Abschlüsse und da waren sie sehr effektiv heute. Da haben wir uns schon was anderes vorgestellt hier“, erklärte auch Kapitän Oliver Baumann. So blieb Ilzer am Ende nur die Erkenntnis: „Es war kein guter Start in die Europa League.“
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