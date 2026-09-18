Gegen 18-Millionen-Team: Ilzer-Frust nach Blamage!

„Ist dann auch nicht die Waffe“

Die Schlagzeilen in Deutschland ließen nicht lange auf sich warten. „Hoffenheim blamiert sich bei No-Name-Klub auf Kreta“, schrieb etwa die „Bild“, während Ilzer, zwar frustriert, versuchte die Ruhe zu bewahren: „Wir hatten viel den Ball, aber wir haben mit dem Ball einfach zu wenig Gefahr erzeugt. Ballbesitz alleine, mit dem du keine Gefahr erzeugst, ist dann auch nicht die Waffe, die dann reicht, um so eine Mannschaft auszuhebeln“, analysierte der einstige Sturm-Erfolgstrainer.