Roncallis wunderbare Reise zum Regenbogen

„Lasst euch überraschen“

Den Auftakt dazu feierte er, der spätestens seit 1980 mit der Premiere von „Die Reise zum Regenbogen“ alle in seinen Bann zog, bereits am Mittwoch in Wien. Dort, wo er mit dem Jubiläumsprogramm bis 11. Oktober gastieren wird. „Gestärkt durch die Erfahrungen der 50 Jahre Lebenszeit der Roncalli-Idee gehen wir mit Elan und Leidenschaft in die Jubiläumstournee. Lasst euch überraschen“, frohlockte Paul, der mit seinem Jubiläum nicht nur das eigene Lebenswerk zelebriert, sondern auch die nächste Generation in die Pole-Position rück. Längst stehen die Töchter Vivian, Lili und Sohn Adrian Paul-Roncalli bereit, um die Reise zum wunderbaren Regenbogen auf ihre Art und Weise fortzusetzen.