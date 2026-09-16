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Großer Circus in Wien

Roncallis wunderbare Reise zum Regenbogen

Adabei Österreich
16.09.2026 20:03
Die Roncallis: Vivian, Lili und Bernhard Paul mit seiner Ehefrau Eliana kurz vor der ...
Die Roncallis: Vivian, Lili und Bernhard Paul mit seiner Ehefrau Eliana kurz vor der Gala-Premiere in Wien.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Großer VIP-Aufmarsch in der Hauptstadt auf dem Rathausplatz, weil Bernhard Paul und seine Familie zum runden Jubiläum luden. Sie verzauberten die honorige Gästeschar, die sich allesamt als große Roncalli-Fans bekannten. 

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Keine Mauern zu haben, ohne jegliche Barrieren – und Denkverbote gibt’s schon gar nicht: dadurch manifestiert sich das Tun und Schaffen von Bernhard Paul (79) und seinem Circus Roncalli. Heuer seit 50 Jahren. Das ist auch der Grund, warum er gemeinsam mit seiner Familie auf Österreich-Tournee geht. Mit Stationen in Innsbruck (Freigelände Olympiahalle, 17. Oktober bis 8. November) und gefolgt von Linz (Urfahraner Marktgelände, 13. November bis 6. Dezember).

„Lasst euch überraschen“
Den Auftakt dazu feierte er, der spätestens seit 1980 mit der Premiere von „Die Reise zum Regenbogen“ alle in seinen Bann zog, bereits am Mittwoch in Wien. Dort, wo er mit dem Jubiläumsprogramm bis 11. Oktober gastieren wird. „Gestärkt durch die Erfahrungen der 50 Jahre Lebenszeit der Roncalli-Idee gehen wir mit Elan und Leidenschaft in die Jubiläumstournee. Lasst euch überraschen“, frohlockte Paul, der mit seinem Jubiläum nicht nur das eigene Lebenswerk zelebriert, sondern auch die nächste Generation in die Pole-Position rück. Längst stehen die Töchter Vivian, Lili und Sohn Adrian Paul-Roncalli bereit, um die Reise zum wunderbaren Regenbogen auf ihre Art und Weise fortzusetzen.

„Krone“-Top-Trio: Medienmanager Hans Mahr, „Krone“-Starinterviewerin Conny Bischofberger und ...
„Krone“-Top-Trio: Medienmanager Hans Mahr, „Krone“-Starinterviewerin Conny Bischofberger und „Krone“-Herausgeber Christoph Dichand.(Bild: Alexander Tuma)
Lili Paul-Roncalli gut gelaunt.
Lili Paul-Roncalli gut gelaunt.(Bild: Alexander Tuma)
Lilian Klebow mit Kindern Sonny und Charlie.
Lilian Klebow mit Kindern Sonny und Charlie.(Bild: Alexander Tuma)
Designerin Niki Osl und Kollege Thomas Kirchgrabner.
Designerin Niki Osl und Kollege Thomas Kirchgrabner.(Bild: Alexander Tuma)
Lachen ist gesund: Andy Lee Lang und Robert Steiner.
Lachen ist gesund: Andy Lee Lang und Robert Steiner.(Bild: Alexander Tuma)
Ferdinand Seebacher bei Iva Schell und Tochter Viktoria.
Ferdinand Seebacher bei Iva Schell und Tochter Viktoria.(Bild: Alexander Tuma)
Christian Ludwig Attersee und Igried Brugger.
Christian Ludwig Attersee und Igried Brugger.(Bild: Alexander Tuma)
Caroline Athanasiadis und Christine Reiler.
Caroline Athanasiadis und Christine Reiler.(Bild: Alexander Tuma)
Lucas Fendrich und Alfons Haider.
Lucas Fendrich und Alfons Haider.(Bild: Alexander Tuma)
Eva und Toni Mörwald.
Eva und Toni Mörwald.(Bild: Alexander Tuma)
Marika Lichter und Luigi Barbaro Jr.
Marika Lichter und Luigi Barbaro Jr.(Bild: Alexander Tuma)
Claire und Michael Schottenberg.
Claire und Michael Schottenberg.(Bild: Alexander Tuma)
Christa Kummer und Chris Lohner.
Christa Kummer und Chris Lohner.(Bild: Alexander Tuma)
Andrea Fendrich, Christian Kolonovits mit Ehefrau Brigitte Just.
Andrea Fendrich, Christian Kolonovits mit Ehefrau Brigitte Just.(Bild: Alexander Tuma)
ORF-Generälin Ingrid Thurnher mit Verpflegung.
ORF-Generälin Ingrid Thurnher mit Verpflegung.(Bild: Alexander Tuma)
Toni Faber und seine Natalie.
Toni Faber und seine Natalie.(Bild: Alexander Tuma)

Unter den honorigen Gästen des kunstsinnigen Abends gesichtet: „Krone“-Herausgeber Christoph Dichand, Medienmanager Hans Mahr, „Krone“-Starinterviewerin Conny Bischofberger, Schauspielliebling Barbara Wussow, TV-Ärztin Christine Reiler, die Kabarettistinnen Caroline Athanasiadis und Andrea Händler, Zauberstimme Zoryana Kushpler, Kult-Rotschopf Chris Lohner, Jägerball-Präsidentin und Wetter-Expertin Christa Kummer, Komponist Christian Kolonovits, Mörbisch-General Alfons Haider, Malerfürst Christian Ludwig Attersee, „Rex“-Star Ferdinand Seebacher, die beiden Designer Niki Osl und Thomas Kirchgrabner, SOKO-Star Lilian Klebow, Schauspielkollege Jakob Seeböck, Neo-Podcasterin Konstanze Breitebner, Herdkünstler Toni Mörwald, Sänger Lucas Fendrich, sowie Alleskönnerin Marika Lichter und Szene-Gastronom Luigi Barbaro Jr.

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