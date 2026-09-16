Roncallis wunderbare Reise zum Regenbogen

Großer VIP-Aufmarsch in der Hauptstadt auf dem Rathausplatz, weil Bernhard Paul und seine Familie zum runden Jubiläum luden. Sie verzauberten die honorige Gästeschar, die sich allesamt als große Roncalli-Fans bekannten.
Keine Mauern zu haben, ohne jegliche Barrieren – und Denkverbote gibt’s schon gar nicht: dadurch manifestiert sich das Tun und Schaffen von Bernhard Paul (79) und seinem Circus Roncalli. Heuer seit 50 Jahren. Das ist auch der Grund, warum er gemeinsam mit seiner Familie auf Österreich-Tournee geht. Mit Stationen in Innsbruck (Freigelände Olympiahalle, 17. Oktober bis 8. November) und gefolgt von Linz (Urfahraner Marktgelände, 13. November bis 6. Dezember).
„Lasst euch überraschen“
Den Auftakt dazu feierte er, der spätestens seit 1980 mit der Premiere von „Die Reise zum Regenbogen“ alle in seinen Bann zog, bereits am Mittwoch in Wien. Dort, wo er mit dem Jubiläumsprogramm bis 11. Oktober gastieren wird. „Gestärkt durch die Erfahrungen der 50 Jahre Lebenszeit der Roncalli-Idee gehen wir mit Elan und Leidenschaft in die Jubiläumstournee. Lasst euch überraschen“, frohlockte Paul, der mit seinem Jubiläum nicht nur das eigene Lebenswerk zelebriert, sondern auch die nächste Generation in die Pole-Position rück. Längst stehen die Töchter Vivian, Lili und Sohn Adrian Paul-Roncalli bereit, um die Reise zum wunderbaren Regenbogen auf ihre Art und Weise fortzusetzen.
Unter den honorigen Gästen des kunstsinnigen Abends gesichtet: „Krone“-Herausgeber Christoph Dichand, Medienmanager Hans Mahr, „Krone“-Starinterviewerin Conny Bischofberger, Schauspielliebling Barbara Wussow, TV-Ärztin Christine Reiler, die Kabarettistinnen Caroline Athanasiadis und Andrea Händler, Zauberstimme Zoryana Kushpler, Kult-Rotschopf Chris Lohner, Jägerball-Präsidentin und Wetter-Expertin Christa Kummer, Komponist Christian Kolonovits, Mörbisch-General Alfons Haider, Malerfürst Christian Ludwig Attersee, „Rex“-Star Ferdinand Seebacher, die beiden Designer Niki Osl und Thomas Kirchgrabner, SOKO-Star Lilian Klebow, Schauspielkollege Jakob Seeböck, Neo-Podcasterin Konstanze Breitebner, Herdkünstler Toni Mörwald, Sänger Lucas Fendrich, sowie Alleskönnerin Marika Lichter und Szene-Gastronom Luigi Barbaro Jr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.