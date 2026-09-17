Schauspieler verletzt, aber Filmdreh geht weiter

„Ich bin keine 20 mehr!“ Mit der nötigen Gelassenheit und einer kräftigen Portion Humor nimmt Max Fraisl aus Eisenstadt einen herben Rückschlag bei den Dreharbeiten zum Thriller „Knock At 8“ hin. Bei einem Action-Stunt erlitt der über 50-Jährige eine Verletzung am rechten Unterschenkel. „Aufgrund der Schmerzen ging ich zunächst von einer Zerrung aus. Erst nach einer genauen Ultraschalluntersuchung stand fest, dass ich mir einen Muskelriss an der Wade und ein zehn Zentimeter langes Hämatom zugezogen habe“, teilt der Schauspieler und Daniel-Craig-Lookalike mit.