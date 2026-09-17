Schauspieler verletzt, aber Filmdreh geht weiter

Nicht einmal böse Überraschungen können ein James-Bond-Double stoppen: Max Fraisl, Held in einem neuen österreichischen Thriller, gibt trotz Stunt-Verletzung nicht so schnell auf.
„Ich bin keine 20 mehr!“ Mit der nötigen Gelassenheit und einer kräftigen Portion Humor nimmt Max Fraisl aus Eisenstadt einen herben Rückschlag bei den Dreharbeiten zum Thriller „Knock At 8“ hin. Bei einem Action-Stunt erlitt der über 50-Jährige eine Verletzung am rechten Unterschenkel. „Aufgrund der Schmerzen ging ich zunächst von einer Zerrung aus. Erst nach einer genauen Ultraschalluntersuchung stand fest, dass ich mir einen Muskelriss an der Wade und ein zehn Zentimeter langes Hämatom zugezogen habe“, teilt der Schauspieler und Daniel-Craig-Lookalike mit.
An körperliche Grenzen gestoßen
Die cineastische Arbeit am Set ist hart, vom Sonnenaufgang bis spät in die Nacht. Schon einmal ist der top durchtrainierte Max Fraisl körperlich an seine Grenzen gestoßen. Spontan musste er sich untersuchen lassen. Herz und Lunge wurden medizinisch kontrolliert – zum Glück ohne auffälligen Befund. Die Ärzte empfahlen daraufhin eine mehrtägige Pause. Nur 24 Stunden später stand Max Fraisl erneut vor der Kamera.
Nach seinen international viel beachteten Auftritten als James-Bond-Double ist Max Fraisl jetzt selbst in die Rolle des Titelhelden geschlüpft. Zu sehen ist er unter anderem mit seiner Filmehefrau Adriana Zartl und US-Darsteller Will Roberts, der schon in Christopher Nolans Oscar-prämiertem „Oppenheimer“ brilliert hat. In den nächsten Drehtagen stößt der bekannte deutsche Mime Mark Keller wieder zur Crew. „Aufhören ist jetzt keine Option. Wir ziehen das durch – bis zur letzten Klappe“, zeigt sich Max Fraisl unerschütterlich in James-Bond-Manier.
Produktion bis Anfang Oktober
Lange Verschnaufpausen gewährt auch nicht Maria Fraisl, seine Ehefrau im wahren Leben, die ihr Regiedebüt feiert: „Am Set ist Max für mich nicht mein Mann. Er ist in unserem Thriller Lorenz Neumeister, und Lorenz muss durch diese Geschichte durch.“ Bis Anfang Oktober soll die Produktion in Baden bei Wien abgeschlossen sein. Danach beginnt für Maria Fraisl die nächste entscheidende Phase: der Schnitt. „Wenn alles nach Plan verläuft, können wir ,Knock At 8’ noch heuer fertigstellen“, kündigt die Neo-Filmregisseurin an.
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